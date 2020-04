CORONAVIRUS – “Life”: “Mancano dispositivi protezione individuale per i volontari degli enti del terzo settore”

SAN MARCO EVANGELISTA – Secondo quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2020 le attività inerenti alla distribuzione di generi alimentari e di prima necessità sono permesse e non sono sospese. In ottemperanza all’ordinanza regionale nr. 13 del 12 marzo 2020: “restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico”.

L’Associazione Life”, con sede a San Marco Evangelista in provincia di Caserta, lancia l’allarme: “Mancano dispositivi di protezione individuale per i volontari degli enti del terzo settore impegnati in prima linea per garantire i servizi”. Un appello generale di richiesta di aiuto ad aziende, enti, fondazioni, negozi, farmacie e privati per reperire dispositivi di protezione individuale (Dpi) per i 15 volontari impegnati nella distribuzione degli alimenti alle famiglie bisognose.

“Servono urgentemente mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, tute protettive categoria 3, guanti, occhiali protettivi, visiere. Dispositivi ormai introvabili sul mercato”. Elio De Rosa, Presidente dell’Associazione di Volontariato “Life”, dichiara: “Stiamo distribuendo i generi alimentari alle famiglie grazie al coraggio dei nostri volontari che con dispositivi “di fortuna” reperiti personalmente, stanno garantendo il servizio.

Vana è stata la richiesta fatta alla Regione Campania nei giorni scorsi di ricevere i DPI. È assurdo, ci sentiamo completamente abbandonati dalle istituzioni che invece dovrebbero aiutarci”.