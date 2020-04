CORONAVIRUS – Nel fine settimana nuove sanificazioni delle strade a San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Non cala l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada guidata dal Sindaco Vito Marotta, sempre attenta e vigile in questo periodo di emergenza a causa del corona virus. Nei giorni di sabato, domenica e lunedì (2, 3 e 4 maggio 2020), a partire dalle ore 6.00, verrà eseguito un nuovo lavaggio delle strade e dei marciapiedi.

“Continua il nostro impegno per contribuire alla pulizia della nostra Città” – commentano il Sindaco Vito Marotta e l’Assessore all’Ambiente Lucio Bernardo – “con l’attività di lavaggio e sanificazione delle nostre strade che proseguirà nei giorni successivi”. Infatti, in vista della cosiddetta “fase 2” – verrà intensificata l’attività di diserbo in tutte le zone della città, con il taglio delle erbacce dai marciapiedi.

Da lunedì prossimo 4 maggio 2002, inoltre riapre il cimitero. La proposta formulata dall’Assessore all’Urbanistica con delega ai servizi cimiteriali Gaetano Mastroianni, è stata esaminata dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale). Con provvedimento a firma del responsabile dell’Area Tecnica arch. Giulio Biondi, sarà possibile – dal lunedì al sabato con orario 9,00 – 12,00 e fino a nuove disposizioni – visitare i defunti con le seguenti prescrizioni, ingresso massimo consentito a 20 persone per volta, mentre la visita durerà al massimo 30 minuti.