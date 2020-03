CORONAVIRUS – Nessun contagio nella città di Alife. Notizia smentita dall’assessore Delli Veneri

ALIFE – “L’amministrazione comunale comunica ufficialmente alla cittadinanza che nessun caso di Covid-19 risulta esserci nella nostra bella comunità”. A tranquillizzare la popolazione residente nel capoluogo alifano è l’assessore Angelo Delli Veneri che così smentisce talune voci diffuse sui social.

“Visto che nelle ultime ore sono trapelate su vari canali social, sui blog e che numerose sono state le telefonate sia sulla mia utenza che su quelle di altri amministratori, notizie di 2 persone in quarantena forzata, voglio smentire le voci di contagi da Coronavirus nella nostra Alife. L’articolo parlava solo di persone che risultano ancora oggi in quarantena, ma solo in via precauzionale visto che entrambe erano colleghe di lavoro della persona risultata positiva al tampone da Covid-19 ma residente ed abitante fuori zona”, continua il rappresentante dell’amministrazione comunale.

“Gli alifani possono stare tranquilli, rimanere in casa ed uscire solo per estrema necessità, per il resto saremo noi amministratori a tenere aggiornati i cittadini se si dovesse essere necessario. Per chi avesse bisogno il mio numero è 3294671781 e sono disponibile 24 ore su 24 per qualsiasi cosa, così come tutti i componenti dell’Amministrazione comunale, a cominciare dal nostro Sindaco Maria Luisa Di Tommaso. Forza che tutto passerà e saremo più forti di prima, forza Alife”, conclude Delli Veneri.