CORONAVIRUS – Pro Loco di Aversa ha donato alla Protezione Civile kit rapidi sierologici

AVERSA – La Pro Loco di Aversa sempre vicina e solidale alla collettività, a sostegno del contenimento e gestione della emergenza Covid 19, ha donato alla Protezione Civile di Aversa kit rapidi sierologici.

“Nel pomeriggio di oggi, 18 Aprile 2020” – dichiara la Presidente della Pro Loco di Aversa, avv. Rosanna Santagata – “i test sono stati eseguiti ai volontari della Protezione Civile di Aversa, che quotidianamente sono impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto aiutando la comunità cittadina.

Inoltre” – prosegue l’avv. Santagata – “sono in itinere ulteriori iniziative che saranno rese pubbliche nelle prossime ore, volte ad attenuare la gravità del distanziamento sociale che impedisce in questa congiuntura, il contatto fisico tra le persone ma non la vicinanza e la comunione di intenti, interessi e sentimenti, cardini della solidarietà umana”.