Caserta. Si e’ da poco concluso in Prefettura un incontro tra il Sindaco Carlo Marino e il Prefetto di Caserta Dott. Raffaele Ruberto. Si e’ deciso, in via precauzionale di annullare tutte le manifestazioni previste nei prossimi giorni.

Per questa ragione la sfilata dei carri di Carnevale prevista per domani, martedi’ 25 Febbraio e’ stata rinviata a data da destinarsi.