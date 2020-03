Coronavirus & Solidarietà: l’ANP Caserta dona tute monouso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Caserta

CASERTA – Prosegue senza sosta la solidarietà del territorio casertano per l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano: l’Associazione Nazionale Presidi e Alte Professionalità del mondo della Scuola di Terra di Lavoro ha donato numerosi dispositivi di protezione individuali per gli operatori sanitari del Pronto Soccorso, più esposti ai contagi della pandemia.

Nella mattinata di venerdì 20 marzo 2020, alle ore 10:00, sono state consegnate direttamente al Dipartimento del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, per conto dell’ANP provinciale, centocinquanta tute monouso da essere utilizzate prontamente dal personale. Un contributo che è stato certamente molto gradito dai sanitari tutti che hanno espresso grande soddisfazione.

Il Presidente provinciale dell’ANP Caserta, Dott.ssa Adele Vairo, si è prontamente attivata e di concerto con l’unanimità di tutti i soci del prestigioso sindacato, ha messo in atto questa iniziativa per sostenere il mondo sanitario in questo momento di grande difficoltà.

Tutti gli iscritti del sindacato maggioritario rappresentante della categoria dei Dirigenti Scolastici e delle Alte Professionalità della Scuola, senza indugi, hanno voluto contribuire e dare il loro assenso alla donazione per partecipare in modo concreto allo sforzo collettivo che deve sostenere il mondo sanitario a vantaggio di tutti, per dare un sostegno concreto alla crisi e soprattutto per contrastare l’avanzata del contagio di nuovo coronavirus.

Il contributo supporterà direttamente il lavoro in prima linea dei sanitari del Pronto Soccorso per prevenire, rilevare e rispondere in modo adeguato all’epidemia. A tutti i soci dell’Anp provinciale questo gesto, il primo di una serie di iniziative solidali, è sembrata una cosa doverosa ed opportuna per l’impegno sociale e professionale dell’Associazione casertana.