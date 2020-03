CORONAVIRUS – UGL Chimici Caserta, Maturo: “Onore e forza ai lavoratori casertani del settore chimico- farmaceutico ed elettrico”

CASERTA – “La UGL Chimici Caserta ringrazia fortemente medici ed infermieri impegnati in prima linea nel curare quanti si ammalano di Covid 19, rischiando in prima persona. Allo stesso tempo credo che una menzione ed un sentito ringraziamento li meritino anche le categorie dei lavoratori del settore chimico- farmaceutico ed elettrico”.

È il commento del segretario provinciale UGL Chimici Antonio Maturo che continua: “Nutro grande soddisfazione ed orgoglio per i lavoratori e colleghi che rappresento sul territorio di Caserta ma soprattutto nell’alto casertano. Il lavoro dei dipendenti del settore chimico farmaceutico è svolto con grande passione in questi giorni difficili senza ormai conoscere la stanchezza. A loro va il mio e di tutta la segreteria Chimici Caserta un forte ringraziamento.

La centrale elettrica di Sparanise, già fulcro nevralgico e sempre criticata in passato, oggi diviene un impianto di prima necessità in quanto essa eroga il 30% del fabbisogno energetico in Campania ed è in questi giorni che i lavoratori, mettendo al primo posto il bene dell’intera regione e non personali, si sono dovuti adeguare con forza e coraggio a nuove norme restrittive e di segregazione messe in atto per far sì che gli impianti restino in marcia, poiché non oso pensare cosa accadrebbe se il fabbisogno di energia elettrica venisse a mancare.

E’ molto importante dare la massima collaborazione a queste aziende e la UGL chimici Caserta lo ha subito fatto istituendo con l’azienda un comitato garante come da protocollo covid 19.

Ringraziamo inoltre, tutti coloro che continuano a lavorare in queste ore, oltre a medici, infermieri, operatori sanitari, penso ai volontari, alle forze dell’ordine, all’esercito, operatori di centrali elettriche e operatori di impianti farmaceutici, tutti i colleghi ed i lavoratori campani ed è con lo stesso spirito che la UGL Chimici Caserta ha fatto donazioni con un contributo” continua il il sindacalista.

“Una cosa altrettanto importate è che il ruolo di tutti gli italiani diviene fondamentale in questo momento e quindi tutte le disposizioni ed ordinanze vanno ascoltate e messe in pratica con fermezza e responsabilità .

La segreteria UGL chimici Caserta congiuntamente a tutto il suo consiglio direttivo Vi ringrazia di vero Cuore” “Conclude Maturo”. Grazie a tutti”.