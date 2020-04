Coronavirus: Via libera alla sperimentazione sull’uomo del vaccino finanziato da Bill Gates

CASERTA – Via libera alla sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il coronavirus finanziato dal miliardario Bill GATES. Dopo i risultati promettenti ottenuti nei test sugli animali, la prima dose del vaccino, chiamato Ino-4800, è stata somministrata ieri su 40 volontari.

La Food and Drug Administration (Fda) ha dato infatti il via libera ai test sull’uomo per il vaccino sviluppato dall’azienda biotech americana Inovio e finanziato dalla Bill e Melinda Gates Foundation e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi, che sostiene altri 5 progetti del genere).

Tra quattro settimane verrà somministrata la seconda dose ai 40 adulti sani che si sono offerti volontari per la sperimentazione. Le risposte immunitarie iniziali e i dati di sicurezza dello studio sono previsti entro la fine dell’estate.