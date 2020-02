Coronavirus, Zinzi a De Luca: “Potenziare misure di protezione per gli operatori sanitari”

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi accogliendo anche le preoccupazioni manifestate in questi giorni dai Sindacati. “Sul Coronavirus è bene non generare alcun allarmismo, ma è necessario tenere alta l’attenzione soprattutto predisponendo ogni misura necessaria per garantire un’adeguata assistenza e la protezione degli operatori sanitari per evitare il contagio tra cittadini e personale medico e infermieristico”. “L’altra misura di cui si avverte la necessità è la predisposizione di un sistema di un pre-filtro all’ingresso del Pronto Soccorso. I recenti casi in provincia di Caserta, che hanno determinato per lungo periodo la chiusura dell’accesso al Triage da parte degli altri pazienti, ne confermano l’urgenza. Si faccia presto”.