Corsi ed eventi gratuiti al Buonarroti, punto di riferimento per il quartiere e la città

Caserta. L’istituto Buonarroti continua a crescere senza sosta e ad ampliare il suo raggio di azione, divenendo luogo di incontro, punto di riferimento, sede di tante iniziative culturali e non solo, totalmente gratuite e destinate ai cittadini tutti. La locandina riassume ciò che partirà nell’immediato. Esserci per cambiare il nostro quartiere, non è un semplice slogan ma rispecchia ciò che il Buonarroti è oggi, grazie al lavoro costante della Dirigente Vittoria De Lucia, che con la sua esperienza, insieme al personale che coordina, sta realizzando iniziative notevoli ed innovative.

Nell’immediato partirà una mostra fotografica, dal titolo “Quello che resta” di Daria Miselli. Sarà inaugurata giorno 11 febbraio e sarà visitabile fino al 3 marzo su appuntamento.

E poi tanti corsi gratuiti: dalla recitazione alle danze antiche, dall’informatica alla musica, dagli scacchi all’inglese.