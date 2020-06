Corso Trieste .palo della luce pendente: Piazza e Comunale allertano i Vigili del Fuoco

Caserta. Operazione -sicurezza messa in atto in tempo record dal Consigliere del PD Gianni Comunale e dall’ Assessore alla sicurezza del PSI Raffaele Piazza. Questi i fatti : Su corso Trieste ,all’ altezza del Ristopub 12 morsi, un palo dell’illuminazione pubblica era pericolosamente pendente.

In seguito alla segnalazione di alcuni cittadini ,il consigliere comunale Giovanni Comunale ,si è subito attivato ed ha allertato l’ Assessore alla Sicurezza Raffaele Piazza il quale si è messo in contatto con il comandante della Polizia Municipale .

In un primo momento, l’ intervento della ditta preposta al ripristino della normalità sembrava dovesse arrivare nel giro di qualche giorno . Ma considerato la pericolosità della situazione , Raffaele Piazza in accordo con Giovanni Comunale ,con il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone e con il Dirigente al ramo del Comune di Caserta Francesco Biondi ha deciso di far intervenire immediatamente i Vigili Del Fuoco che hanno prontamente provveduto a mettere in sicurezza la zona.