Costagliola: “La Boxe casertana al tempo del Coronavirus”

CASERTA – Le attività sportive sono cadute sotto la scure delle proibizioni in Campania e non solo. Sia il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che le ordinanze regionali del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, mettono al bando qualsiasi attività di palestra. Le posizioni del governatore campano hanno messo al bando anche gli allenamenti all’aperto. Tutti gli impegni sportivi sono stati rinviati e la boxe casertana è costretta a segnare il passo.

La boxe è uno degli sport più antichi della storia, praticato già nell’Antica Grecia, e uno di quelli più celebri e praticati nel mondo. Il Team Pagliaro, prima che scoppiasse nel Mondo la pandemia da COVID-19, aveva in programma due appuntamenti internazionali con due dei suoi migliori atleti: Paolo CARUSO per l’Ungheria e Nicola PORRINO contro la Francia. Tutto sospeso come lo stesso campionato. La palestra dell’ASD Casertana Boxe non si ferma, però, nonostante il coronavirus.

Il maestro Franco PAGLIARO non demorde ed afferma infatti che in un momento di tale difficoltà è utile e giusto che il coach passi molto tempo insieme ai suoi atleti, anche se a distanza, per non perdere l’allenamento e per potersi rivedere anche se solo tramite uno schermo dello smartphone o tramite Skype.

Il coach così cerca di mantenere alto lo spirito di gruppo e di appartenenza, che caratterizza da sempre la palestra dell’ASD Casertana Boxe. “Stiamo cercando di proseguire con gli allenamenti, dando continuità alle sessioni” – ha detto Mister Pagliaro – “Cercando di mantenere vivo il contatto nel gruppo WhatsApp con indicazioni varie sugli allenamenti. I ragazzi dell’Asd Casertana Boxe stanno seguendo un programma di allenamenti a casa con la mia supervisione tramite WhatsApp”.

In collegamento video il tecnico casertano sente quotidianamente i suoi pupilli, ne controlla gli allenamenti, l’alimentazione, il peso. Il work out manca di alcuni punti essenziali, quali il contatto del ring o le corse di resistenza ma li atleti non perdono il ritmo essenziale. È questo un momento difficile per lo sport che è congelato in questa atmosfera di nichilismo. Mantenere i nervi saldi e guardare al futuro è la scommessa della boxe casertana.