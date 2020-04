COVID-19, Amministrazione Alife lavora per fronteggiare emergenza con misure e interventi necessari per tutelare la salute pubblica

ALIFE – Prosegue senza sosta l’azione posta in essere dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Luis Di Tommaso per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus sul territorio alifano. “L’incessante attività posta in essere in queste settimane, quasi sempre in maniera silenziosa fatta eccezione per comunicazioni istituzionali rivolte e riguardanti direttamente la cittadinanza, vede impegnati in prima linea tanto il nostro sindaco quanto gli assessori ed i consiglieri dell’intero gruppo di maggioranza, tanto da rimanere esterrefatti e sconcertati da quanto sostenuto dai gruppi di minoranza e da qualche blog locale.

Evidentemente, chiusi come sono all’interno delle proprie abitazioni, i consiglieri di opposizione non si sono minimamente accorti di tutto l’impegno che ogni componente di Rinascita Alifana sta ponendo in essere per prevenire eventuali contagi da Covid-19 e contrastare qualsiasi fattore di rischio per la pubblica e privata salute”, dichiarano i consiglieri di maggioranza.

“Dalle disinfezioni alle sanificazioni promosse tanto dal Comune quanto dall’Asl e da privati cittadini che ringraziamo, l’ultima prevista proprio stasera sull’intero territorio comunale, dalla spesa solidale sospesa che vede protagonisti in maniera generosa tanti commercianti e cittadini, ai contributi sociali in favore delle famiglie più indigenti ed in difficoltà economica, finendo alle mascherine, talune acquistate con fondi comunali e prossime ad arrivare, altre confezionate grazie all’opera di diverse sarte alifane alle quali i tessuti sono stati forniti ed acquistati personalmente dagli amministratori comunali di Rinascita Alifana, stiamo facendo tutto quanto necessario per rispondere alle esigenze della popolazione e per preservare la stessa dalle minacce del Coronavirus.

A tanto, va aggiunto il continuo lavoro di raccordo e di interlocuzione quotidiana con Asl, Prefettura, Ambito C4, Comunità Montana, Provincia e Regione che vede impegnati il sindaco Di Tommaso in primis, ed assessori e consiglieri poi per ottenere risposte concrete ai bisogni della nostra comunità. Del resto, basterebbe frequentare di più il Comune, pur rispettando prescrizioni e distanze, per notare come l’aula consiliare sia il nostro centro operativo permanente per la distribuzione di pacchi alimentari, generi di prima necessità e mascherine ai cittadini da parte di tanti volontari”, continua il gruppo di Rinascita Alifana.

“Ecco perché possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che alcun amministratore di maggioranza ha mai pensato di fare protagonismo, ma solo di stare dalla parte dei cittadini bisognosi, dando, a volte, anche solo conforto e rassicurazione. È molto facile fare i “leoni da tastiera” e non stare, come noi, in prima linea vicino alla cittadinanza tutta, presenti nella Casa comunale per far fronte alle straordinarie esigenze.

Ci auguriamo che questa sia l’ultima volta ad essere costretti a dedicare il nostro tempo a rispondere a sterili polemiche, invitando le minoranze ad adottare un atteggiamento adeguato al drammatico momento che stiamo vivendo. Noi continueremo come sempre a fare la nostra parte e a rispondere con i fatti concreti”, conclude la maggioranza del sindaco Di Tommaso.