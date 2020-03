COVID-19, Cerreto: “Sostegno al Made in Italy, FdI Caserta lancia la campagna social #iocomproitaliano”

Le nostre imprese sono in difficoltà per le misure di contenimento poste in essere per contrastare la pandemia del Covid-19, e come se non bastasse si registrano tentativi di speculazione anche in territorio UE, trasportatori bloccati alle frontiere, tentativi di Francia e Germania di voler applicare una fantomatica etichetta “virus free”, il tutto con il solo scopo di depotenziare il prodotto italiano, in questo contesto a rischio sono anche le produzioni di eccellenza campane e del mezzogiorno.

Per contrastare tali fenomeni FDI lancia la campagna di sensibilizzazione #iocomproitaliano, allo scopo di sensibilizzare tutti ad acquistare prodotti Made in Italy, a tal proposito il commissario provinciale Marco Cerreto dichiara : “blocco della ristorazione, tentativi di speculazione europea, mancanza di mano d’opera rischiano di dare un colpo mortale al nostro agroalimentare di qualità e al settore ittico, stiamo registrando preoccupanti cali di prezzi in svariati settori, quali il lattiero caseario, olivicolo, agrumicolo, e ittico, in un momento in cui non ostante lo stato di eccezione che stiamo vivendo le nostra produzione agricola e la pesca sono assicurate, i nostri agricoltori in perfetta sicurezza continuano ad operare tra mille difficoltà per assicurare continuità di produzione e di distribuzione fino al dettaglio, parliamo di un esercito di più di tre milioni di persone che non si stanno fermando , in questo contesto già complesso, rischiano grosso le imprese meno strutturate, specie nel mezzogiorno, allora lanciamo una campagna di sensibilizzazione, invitiamo tutti a comprare prodotti italiani quando si recano a fare la spesa, questa dovrebbe essere la risposta più bella di una comunità che sta dimostrando forza e coesione come nelle migliori tradizioni della nostra storia, i nostri prodotti sono sicuri e salubri e allora uno sforzo in più, rivolgiamo un pensiero concreto a chi continua a lavorare tra mille difficoltà per assicurarci la continuità alimentare e compriamo italiano, insieme possiamo farcela“.