COVID-19 – Il grande cuore dei cittadini di Camposano, nella prima fase aiutate 50 famiglie

CAMPOSANO (NA) – Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia c’è stata una gara di solidarietà da parte di tutti gli italiani, da quelli più famosi a quelli comuni, quelli della porta accanto che non appaiono. Ma raccontare tutto quello che sta facendo l‘Italia solidale diventa complicato: sono così tante che sarebbero necessarie pagine e pagine, rischiando di ridurre a un mero numero ognuna di esse. Abbiamo quindi deciso di testimoniare l’Italia solidale partendo da quelle meno note e più spontanee. Quelle iniziative cosiddette dal basso che si fanno perché ci si sente di farle e che confermano che abbiamo un cuore d’oro e che siamo pronti a spenderci per gli altri.

Il comune di Camposano, in provincia di Napoli, ha stanziato 100mila euro per l’emergenza Covid-19. Le misure messe in campo prevedono: 235 tablet per tutti gli studenti delle scuole del comune per garantire le lezioni scolastiche da casa; pacchi solidali distribuiti alla cittadinanza; buoni alimentari da 50 euro ad ogni cittadino che ne abbia fatto richiesta a prescindere dall’ISEE; 2mila colombe pasquali, una per famiglia; 6 mila mascherine distribuite alla popolazione; da un mese sanificazione quotidiana del territorio non escludendo anche i singoli portoni, cortili e le strade private.

A queste azioni per così dire “istituzionali” ce ne sono altre che si affiancano a quelle ufficiali con il solo scopo di “aiutare fratelli e sorelle in difficoltà” senza nulla chiedere in cambio, né onori né medaglie da appuntare sul petto, ma unicamente per umana solidarietà con chi in questo drammatico momento si trova in enormi difficoltà anche solo mettere il “piatto” a pranzo e a cena.

Quella che vi racconto oggi è l’iniziativa benefica messa in campo da Mariachiara CORBISIERO di Camposano ed una sua amica, Grazia SANTORO ROZZA, che lo scorso 29 marzo 2020 hanno lanciato un appello su Facebook dove hanno risposto, chiamandole, decine e decine di persone, tra privati e personaggi pubblici. “Ci hanno donato generi alimentari di prima necessità e generi per la pulizia personale e della casa” – ci ha confidato la 26enne di Camposano – “Abbiamo assemblato i pacchi e li abbiamo consegnati alle persone che ci sono state segnalate da altre persone e dai servizi sociali. In questa fase abbiamo potuto aiutare 50 famiglie.

Premetto che non mi è mai piaciuto rendere pubblico un atto benefico, tuttavia mi sembra doveroso elargire calorosi ringraziamenti a tutte le persone che, in questo periodo così difficile non solo dal punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista socio-economico che ha colpito indistintamente tutta la nazione, mossi da uno spirito altruista, hanno risposto in modo celere al nostro appello.

Proprio in un tempo come questo bisogna condividere pensieri reattivi, prospettive di rinascita, punti ed episodi pieni di positiva speranza, speranza per il futuro, futuro che oggi a noi sembra troppo lontano. Ringrazio tutta la popolazione di Camposano, ringrazio Giulio Trocchia, Pina Barbato, Vito Barbarino, Cremeria Antichi Sapori, Giovanni E Lucia Napolitano per la tempestiva risposta al nostro grido d’aiuto. Ringrazio di cuore il presidente Luciano Fuschillo e tutta l’Associazione Unitas ONLUS di Saviano per la forte collaborazione, per essermi stati accanto non solo moralmente ma soprattutto fattivamente, per avermi resa parte della loro grande e stupenda famiglia.

Ringrazio l’On. Luigi Iovino per la sua disponibilità e umanità che lo contraddistingue, sempre pronto a tendere la mano per aiutare tutti coloro che gli chiedono aiuto di qualsiasi genere e forma. Ringrazio il Vice sindaco di #Camposano Dott. Giuseppe Siciliano per la splendida collaborazione morale e materiale.

Avrò sicuramente dimenticato qualcuno e me ne scuso preventivamente. Uno sprazzo di luce, un momento di gioia che ricorda quanto la vita sia incredibile e preziosa, con la speranza che tutto questo finisca presto ma che nessuno di noi smetta di tenere sempre a mente il vissuto travagliato”.