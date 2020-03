Covid 19 .La F.I.L.D.A. Confa.s.i. scrive all’ Asl di Caserta e chiede un test rapido per tutti i lavoratori

Pubblichiamo integralmente la nota scritta da Carmine Piccolo , presidente della F.I.L.D.A. CONFA.S.I. , ALLA Direzione Generale ,Sanitaria e Amministrativa dell’ ASL Caserta.

Alla cortese attenzione della Direzione Generale ,Sanitaria e Amministrativa ASL Caserta

p.c. Prefetto di Caserta

p.c. Assessore al lavoro Regione Campania Dott.ssa Sonia Palmieri

a pc Presidente della Provincia Giorgio Magliocca

Oggetto : Tutela lavoratori servizi essenziali causa covid-19

Il sottoscritto Carmine Piccolo Responsabile del Sindacato di Lavoratori F.I.L.D.A. CONF.A.S.I. ;

Visto il DCPM del 22 MARZO 2020

Visto le ordinanze della Presidenza della Regione Campania

Considerato che i lavoratori essenziali continuano la loro attività per garantire i servizi necessari per la comunità ;

CHIEDE

Che venga predisposto un piano di intervento test rapidi per i lavoratori essenziali in modo da tutelare gli stessi da pericoli e garantire il contenimento del contagio da covid-19.

In attesa di un vostro gradito riscontro

Distinti Saluti

PRESIDENTE

CARMINE PICCOLO

Sede Via Don Gangi 21 81100 Caserta Telefono 0823.564653