Covid-19 . Parte il piano vaccini in campania . A Febbraio disabili e over 80

Dovrebbero arrivare una serie di vaccini per quel che concerne il covid 19.

Dal prossimo febbraio in Campania partiranno le vaccinazioni per le persone con disabilità e per gli over 80 anni. A renderlo noto è stato il Garante dei diritti dei disabili Paolo Colombo. Si ha quindi una prima conferma delle operazioni di vaccinazione che avranno come obiettivo quello di proteggere le fasce di popolazione più deboli.

Secondo quanto trapelato dall’ufficio del Commissario all’emergenza Arcuri potrebbe essere questo il calendario delle vaccinazioni: