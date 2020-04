Covid-19: vertice a Palazzo Castropignano fra Marino e Magliocca

Caserta. Si è da poco concluso a Palazzo Castropignano un incontro tra Il sindaco di Caserta Carlo Marino e il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca. Al centro della discussione il COVID-19 E le misure da porre all’ attenzione del Presidente della Regione Vincenzo De Luca in previsione della cosi’ detta fase 2 che dovrebbe aver inizio il prossimo 4 Maggio. L’ incontro tra il Presidente Magliocca e il Sindaco Marino dimostra che sia la città capoluogo che l’ intera Provincia si stanno attrezzando per affrontare la fase due dell’ emergenza Coronavirus.

Come è ormai noto De Luca ha già annunciato che dal prossimo 27 aprile sarà possibile per le attività di ristorazione poter svolgere attività di consegna a domicilio, per la stessa data è prevista anche l’ apertura di tutte le librerie e cartolerie. L’ incontro fra Magliocca e Marino esprime il grado di collaborazione instauratosi nel nostro territorio fra istituzioni e forze politiche anche se di opposto schieramento. Il numero limitato di decessi e contagiati a Caserta e nell’ intera Provincia conferma il buon lavoro svolto sull’ intero territorio dall’ ente Provincia e dall’ ente Comune.

Il contenuto delle misure che il Presidente della Provincia e il Sindaco di Caserta porranno all’ attenzione di Vincenzo De Luca sono ancora top secret ma tutto lascia pensare che entrambi sono per una ripresa graduale , moderata e controllata. Entrambi sanno che un errore nella gestione della fase due potrebbe vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi da tutti i cittadini.