CR7 CALCIATORE DEL SECOLO

Negli Emirati Arabi prestigioso riconoscimento per il portoghese attaccante della Juventus.

Cristiano Ronaldo batte Lionel Messi 1-0. E stavolta il risultato è di quelli pesanti, che lasciano il segno e fanno la storia. CR7 realizza un grande colpo in carriera ottenendo il premio di miglior calciatore del secolo nel corso della cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards di Dubai, riconoscimento prestigioso che premia venti anni di gol e successi, trionfi, magie e record senza fine. Al punto che gli viene quasi spontaneo sottolineare che sono i primati che inseguono lui e non il contrario. “Bello raggiungere tanti record. Non è facile per così tanti anni ma i numeri parlano da soli. Sono orgoglioso di questi traguardi ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile”, ha dichiarato Cr7 riconoscendo il valore di chi lo aiuta a fare centro.

Nella splendida cornice emiratina dell’emblematica Burj Khalifa, la torre più alta del mondo, il calciatore una spanna superiore agli altri e più vincente di questo nuovo secolo è dunque l’attaccante portoghese che spodesta un genio del calcio come l’argentino Lionel Messi (con Ronaldino e Salah finalisti ma mai davvero in gara). Al lusitano acchiappatutto (che promette altre annate di gol e record ma spera soprattutto per il 2021 un calcio con gli stadi pieno di tifosi (noioso giocare in impianti vuoti).