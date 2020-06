Credentino ( Caserta nel Cuore) neanche al prossimo consiglio si Parlerà di Biodigestore

Caserta. Il prossimo 15 Giugno ( prima convocazione) e 16 giugno ( seconda convocazione) il Presidente del Consiglio Comunale Michele De Florio ha indetto una seduta consiliare con 9 punti all’ ordine del giorno. Anche questa volta fra gli argomenti da discutere mancherà quello sul Biodigestore che nel bene o nel male rappresenta sempre motivo di discussione in città.. Per onore di cronaca è giusto ricordare che in un primo momento l’ impianto doveva nascere in località Ponteselice, successivamente poi l’ Amministrazione Comunale aveva cambiato idea individuando località Mastelllone come la location piu’ adatta per poi fare un passo indietro e ritornare a Ponteselice.

Sull’ argomento è intervenuta Emilianna Credentino , consigliera comunale di ” Caserta nel Cuore” la quale si è espressa con un post in rete per evidenziare come, secondo il suo punto di vista, l’ Amministrazione Comunale ,sabotando ancora una volta la questione Biodigestore sia lontana dalle esigenze dei cittadini. La stessa Credentino nel post ha lanciato un’ accusa nei confronti di qualche suo collega di opposizione , non abbiamo capito a chi si rivolgesse, accusandolo di tenersi lontano da una battaglia , quella del Biodigestore ,che invece dovrebbe interessargli da vicino sia come cittadino che come amministratore.

Di seguito il post della Consigliera Comunale Emilianna Credentino

” La prossima settimana si torna in consiglio comunale a Caserta. Ancora una volta non ci saranno le mozioni presentate dall’opposizione, soprattutto quelle sul Biodigestore. Pare che arriveranno in aula la settimana dopo. Non ci resta che sperare che sia realmente così per fare un po’ di chiarezza su una vicenda che interessa tutti i casertani. Nonostante il lassismo ed il menefreghismo che alberga, purtroppo, anche tra chi dovrebbe essere al tuo fianco in questa battaglia