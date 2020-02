Cresce la famiglia del liceo Manzoni: premiata la qualità dell’offerta formativa

CASERTA – Confermato il trend positivo delle iscrizioni al Liceo Manzoni. Da diversi anni, la ricca e variegata offerta formativa – vero punto di forza del Campus – continua ad attrarre grandi numeri. Ciò non può che confermare l’ottimo lavoro che la nostra Istituzione scolastica svolge con continuità.

Ben 385 gli alunni che hanno scelto di diventare “Manzoniani”!

Un risultato che ci consente di garantire la massima efficacia dell’offerta formativa e la piena efficienza delle strutture. Un numero funzionale ad una didattica sempre di alto profilo, aperta alle avanguardie educative.



Fiore all’occhiello delle innovazioni didattiche, per le prossime annualità, è lo studio del neogreco in orario curricolare, sperimentazione destinata agli alunni del secondo anno del Liceo classico. Si tratta di un nuovo percorso, nato dal grande interesse per il mondo greco e per la sua cultura, reso possibile grazie alla collaborazione culturale e scientifica che il Liceo Manzoni ha stretto con la Comunità Ellenica di Napoli e con il Prof. Jannis Korinthios.

Ma l’arricchimento dell’offerta formativa del nostro Liceo non si ferma mai e le novità – che, a breve, saranno rese note – abbracceranno tutte le licealità, che, nella loro armonica pluralità, costituiscono il Liceo Manzoni.