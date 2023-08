Croce Rossa Caserta .Dopo Un’Estate Da Re si prepara per le gare nazionali CRI di primo soccorso

Caserta , Con il concerto di Placido Domingo ,giovedì’ 3 agosto si è chiusa la VII edizione di Un’Estate Da Re , rassegna programmata e finanziata dalla Regione Campania ,organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale ” Giuseppe Verdi ” di Salerno con la Direzione Artistica del maestro Antonio Marzullo.

Anche quest’ anno gli organizzatori della Kermesse estiva hanno affidato alla Croce Rossa Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale tutto cio’ che riguardava l‘aspetto emergenza sanitaria. La CRI, per garantire un piano sicurezza affidabile e sicuro ha messo in campo per tutte le serate , oltre a quattro ambulanze . anche un medico e ben cinque squadre di soccorritori appiedati.

” Sono molto soddisfatta del lavoro fatto – ha dichiarato il Presidente CRI Teresa Natale- non mi stancherò’ mai di ringraziare i nostri volontari che con serietà e professionalità hanno fatto si che tutto si svolgesse nella massima sanitaria. Ora – ha continuato – come nostra abitudine siamo già al lavoro per nuovi traguardi ci stiamo organizzando per un evento che ci vedrà impegnati in prima persona si tratta delle gare Nazionali CRI di Primo Soccorso che si terranno a Caserta il 15-16 e 17 settembre prossimo.