Crolla solaio su 3 persone

Alle ore 10:30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti nel comune di San Felice a Cancello per il crollo del solaio di una palazzina in fase di ristrutturazione.

Sul posto sono giunte due squadre, provenienti rispettivamente dai distaccamenti di Aversa e Marcianise.

Nel crollo sono rimasti coinvolti tre uomini: due sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, mentre il terzo, rimasto bloccato sotto le macerie, è stato estratto dalle squadre USAR (Urban Search and Rescue), specializzate nella ricerca e nel soccorso in scenari di crollo.

Tutti e tre i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati presso strutture ospedaliere. Successivamente, l’area è stata messa in sicurezza.