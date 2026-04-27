Una giornata con i motociclisti

Splendida giornata in compagnia dei motociclisti dell’Ass.ne La MotoTerapia di Luca Nuzzo.

La giornata è iniziata con la colazione presso Paradice Bar a Messercola poi i bambini sono partiti in sella con i terapisti e motociclisti giunti da Campania, Basilicata e Calabria. Tra loro anche poliziotti con le loro moto e membri del Moto Club Polizia di Stato. Mentre i bambini e i motociclisti hanno fatto tappa presso l’Acquedotto Carolino e a Telese, genitori e amici li hanno raggiunti al ristorante.

Il ristorante, La Casa Bianca a Castelvenere (BN), ha riempito la sala, mentre i bambini sono stati affidati agli animatori.

Nuzzo, in un breve discorso, ha ringraziato tutti i presenti e ha sottolineato come dietro l’evento di ieri ci sia tanto lavoro: dei terapisti, dei partecipanti, dei media coinvolti e come non si tratti di un semplice “giro in moto”.

“Il NO BRUUM TOUR è un evento dove i bambini, in trattamento con sedute quindicinali, oltre a contestualizzare i risultati ottenuti durante l’anno di trattamento, partecipano a giochi ed attività inclusive insieme agli altri coetanei (quest’anno 30 bambini presenti). In questa edizione tutti i piccoli in trattamento con la Psicomotricità Sensoriale in moto sono riusciti a viaggiare in moto in totale sicurezza, vivendo e gestendo gli stimoli e le sensazioni che vengono dal mondo esterno. Uno dei bambini, Matteo, dopo 4 anni di duro lavoro da parte del personale, ha finalmente indossato casco e giubbino airbag che gli hanno permesso, per la prima volta, la partecipazione a tutte le fasi del NO BRUUM TOUR”.

È stata una bella occasione conviviale per incontrare amici vecchi e nuovi.