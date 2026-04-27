Sabato 2 maggio 2026, alle 18,30 al Museo Campano, sarà presentato il libro di Claudio Damiano, “Mamma, ho la dislessia”, il primo libro edito da Capua il Luogo della Lingua festival. Qualche tempo fa Claudio, un ragazzo di 19 anni, ci ha contattato per raccontarci il suo progetto: un fumetto autobiografico capace di dare voce, con autenticità e coraggio, alla sua esperienza. Abbiamo scelto di accompagnarlo in questo percorso e di aiutarlo a pubblicarlo, diventando anche editori del suo libro. Durante l’incontro, insieme a Daniele Mingione e al collettivo giovanile Siamo Noi, Claudio condividerà la sua storia. Sarà anche il momento in cui presenteremo il programma della ventunesima edizione di Capua Il Luogo della Lingua Festival, che aprirà ufficialmente il Maggio dei libri. Un appuntamento che unisce storie, percorsi e visioni. E che, ancora una volta, mette al centro loro: i giovani. Non il futuro del festival. Ma già il suo presente.