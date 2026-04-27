Si è conclusa ieri sera 26 aprile 2026 a Roccamonfina, presso la Palestra in Via Santa Lucia la terna di appuntamenti nell’ambito della rassegna di teatro amatoriale “Su il sipario”, messo in scena dalla “Compagnia degli attori sperduti”, gruppo di attori che si sono cimentati in “Ditegli sempre di sì”. Di seguito i nomi degli attori che hanno interpretato i vari personaggi:

Michele Murri – Salvatori Guzzardi

la sorella Teresa – Nunzia Auligine

il poeta Luigi Strada – Davide Guzzardi

la cameriera Checchina – Alice Guzzardi

Giovanni Altamura – Davide Marciano

sua figlia Evelina – Barbara Romano

il dottore Croce – Lorenzo Cepollaro

Ettore – Vincenzo Cicero

Olga – Daniela Di Bernardo

Vincenzo Gallucci -Giovanni Masone

sua moglie Saveria – Rosa Pisanelli

Agata Gallucci – Maria Recco

il fioraio – Eduardo Bonavita

Durante la serata sono state raccolte delle offerte volontarie. Il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficienza, con la collaborazione della protezione civile di Roccamonfina.