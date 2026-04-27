Si è conclusa ieri sera 26 aprile 2026 a Roccamonfina, presso la Palestra in Via Santa Lucia la terna di appuntamenti nell’ambito della rassegna di teatro amatoriale “Su il sipario”, messo in scena dalla “Compagnia degli attori sperduti”, gruppo di attori che si sono cimentati in “Ditegli sempre di sì”. Di seguito i nomi degli attori che hanno interpretato i vari personaggi:
Michele Murri – Salvatori Guzzardi
la sorella Teresa – Nunzia Auligine
il poeta Luigi Strada – Davide Guzzardi
la cameriera Checchina – Alice Guzzardi
Giovanni Altamura – Davide Marciano
sua figlia Evelina – Barbara Romano
il dottore Croce – Lorenzo Cepollaro
Ettore – Vincenzo Cicero
Olga – Daniela Di Bernardo
Vincenzo Gallucci -Giovanni Masone
sua moglie Saveria – Rosa Pisanelli
Agata Gallucci – Maria Recco
il fioraio – Eduardo Bonavita
Durante la serata sono state raccolte delle offerte volontarie. Il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficienza, con la collaborazione della protezione civile di Roccamonfina.