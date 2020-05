CUB Trasporti Napoli: “Violenza sessuale parcheggio Fs Metropark, chiediamo che siano rimossi i responsabili della gestione del servizio di parcheggi”

NAPOLI – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dal Sindacato CUB Trasporti Napoli: “La violenza perpetrata ai danni di una lavoratrice che rientrava a casa dopo il suo turno di servizio presso una struttura ospedaliera, nel parcheggio adiacente alla Stazione di Napoli Centrale, è una ferita che fa molto male.

Stiamo parlando di un’area ferroviaria, addirittura posta in zona centrale della Città di Napoli e resa protagonista di un orrore e un danno irreversibile nei confronti della donna che si è vista per ben 45 minuti essere preda di un aguzzino.

Il fatto accaduto domenica pomeriggio, lascia tutto il rammarico per la superficialità e l’inefficienza della gestione per il controllo per la sicurezza all’ interno del parcheggio affidato in gestione alla holding Metropark Spa del Gruppo FS.

Tutta l’intera area, è oramai un via vai di persone, vagabondi, tossici e squilibrati, nonostante il piazzale interno, sia disposto per l’arrivo e partenze di autobus di linea che collega il capoluogo partenopeo con il resto d’ Italia. Inoltre, oltre al parcheggio privato per l’utenza, vi è sempre all’ interno e senza protezione il parcheggio utilizzato dal personale FS, dell’intero indotto ferroviario e per il personale dei locali commerciali presenti in Stazione.

Quindi, lavoratori e lavoratrici che anche di notte prestano servizio recandosi nell’area di parcheggio aperta a tutti. Quanto accaduto, non può essere messo in secondo piano e dimenticato, i vertici dell’ area privata adibita al servizio pubblico non hanno garantito sicurezza per l’utenza, per i cittadini che quotidianamente usufruiscono regolarmente pagando sia i servizi di trasporto delle imprese che utilizzano il parcheggio della vergogna e sia i cosiddetti pass per i lavoratori e le lavoratrici, per usufruire del posto auto e se non sei delle Ferrovie dello Stato: paghi oltre 600 euro annuali.

Per questo, chiediamo che siano rimossi i responsabili della gestione del servizio di parcheggio; concludiamo, l’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti è vicina alla vittima della violenza subita e alla sua famiglia. Condanniamo con forza ogni tipo di violenza. Non deve passare nulla per liscio, siamo stanchi di tutta questa irresponsabilità sia pubblica che privata. F.to CUB Trasporti”.