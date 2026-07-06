Cucciola abbandonata cerca una famiglia!

Ritrovata nel pomeriggio a Mondragone. Tenera cucciola cerca una famiglia che possa accoglierla ed amarla. È molto affettuosa e socievole con tutti, assolutamente idonea anche a famiglie con bambini ma ha bisogno di tante attenzioni e coccole, perciò si cercano persone estremamente affidabili, in grado di dedicarsi a lei e di prendersene cura, donandole la felicità e l’amore che merita.

Si affida sverminata e vaccinata.

Contattare Augusta: 3738655856

Solo persone realmente interessate, ricordandovi sempre che un cane NON è un giocattolo ma un membro della famiglia!