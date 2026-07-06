Napoli Cinema Festival a Villa Bruno: Don Backy e l’On. Francesco Emilio Borrelli protagonisti di una serata tra cultura, legalità e spettacolo

Napoli & Festival – Expo Summer 2026, manifestazione che ha riunito artisti, istituzioni, professionisti e associazioni impegnati nella promozione della cultura e dell’eccellenza italiana.

La conduzione dell’evento è stata affidata a Cinzia Profita, mentre la giornalista Daniela Del Prete ha curato la presentazione degli artisti, accompagnando il pubblico con uno stile elegante, dinamico e professionale.

Attraverso interviste e momenti di dialogo, Del Prete ha valorizzato il percorso umano e artistico degli ospiti, contribuendo a dare ritmo e identità alla manifestazione.

Tra gli ospiti più attesi della serata Don Backy, protagonista della presentazione di Colpo di Genio e l’On. Francesco Emilio Borrelli, da anni impegnato nella difesa del territorio e nella promozione della legalità.

Sul palco si sono alternati numerosi artisti e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Tommaso Bianco, Bruno Lanza, Francesca Marini, Ciro Capano, Lello Musella (Made in Sud), DJ Evan, Marianna Fortuna, conosciuta come la “Barbie italiana”, Luigi Zeno, premiato come Miglior Giovane Attore Italiano, oltre alla stessa Cinzia Profita.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stato il conferimento del Premio “Musica e Legalità” ad Alfonso Gemito, riconoscimento destinato a chi, attraverso l’arte e l’impegno civile, diffonde valori di responsabilità, rispetto del territorio e consapevolezza sociale.

A consegnare il premio sono stati Don Backy e l’On. Francesco Emilio Borrelli, in un momento particolarmente intenso che ha sottolineato il forte legame tra cultura e impegno civile.

Nel suo intervento, Borrelli ha evidenziato l’importanza di iniziative capaci di parlare soprattutto alle nuove generazioni, utilizzando la musica e l’arte come strumenti di educazione alla legalità.

Nel corso della serata è stato rivolto anche un sentito ringraziamento a Cosimo Livello Alto, ricordato per il suo contributo al progetto Musica e Legalità e per il sostegno alla nascita del premio assegnato durante l’evento. Pur assente, la sua figura è stata indicata come punto di riferimento artistico e civile per l’intera manifestazione.

Grande rilievo anche al lavoro del regista dell’evento Savio Morelli, che ha coordinato una manifestazione multidisciplinare nella quale spettacolo, cultura e messaggi sociali si sono intrecciati in un racconto unitario rivolto soprattutto ai giovani.

La manifestazione ha inoltre celebrato le eccellenze dell’enogastronomia e dell’ospitalità con il conferimento del Premio Gold Star ad associazioni e professionisti distintisi nella valorizzazione del patrimonio gastronomico e turistico italiano.

Tra i premiati figurano AIBES Campania, FISAR Napoli Comuni Vesuviani, AMIRA Napoli Campania, APCI Campania, URCC Unione Regionale Cuochi Campania, l’imprenditrice alberghiera Antonella Tizzano dell’Hotel Maresca di Capri, l’Associazione Pasticcieri Napoletani, Alessandro Zagaria del Ristorante Il Tempio di San Cipriano d’Aversa, Dario Duro, Rosario Lopa, Corrado Sorbo, patron di Villa Signorini e Hotel Sakura e l’Associazione Provinciale Libera Panificatori Napoletani.

Presenti anche numerosi artisti e ospiti, tra cui Ciro Cocozza, accompagnato dall’attrice Carmela Di Munno, Serena Fiorentino, Mirko D’Andrea, Antonio Di Castaldo, Nicola Turco, Anna Ruggiero, Viviana Cozzolino e Salvatore Minopoli.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Claudio De Martino, autore dell’immagine ufficiale dedicata agli artisti della serata, ai fotografi e ai giornalisti presenti, oltre alle aziende partner che hanno sostenuto l’iniziativa: Panificio Vecchione di Uberto Vecchione, Casa Barone, Arabian Parfum, Azienda Bio Agricola Gagliardi e SuperCar.

L’appuntamento di Villa Bruno ha confermato ancora una volta la capacità del Napoli Cinema Festival di unire spettacolo, cultura, impegno civile e promozione delle eccellenze del territorio, trasformando il palco in uno spazio di confronto, condivisione e valorizzazione delle realtà che contribuiscono alla crescita sociale e culturale della Campania.