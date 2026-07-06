UpStories in Tour, al via il nuovo percorso itinerante dedicato ai giovani della Campania

CAIAZZO – E se la prossima grande idea nascesse proprio da te? È da questa domanda che prende il via UpStories in Tour, la nuova iniziativa firmata UpStories, pensata per portare nelle città della Campania uno spazio di confronto, progettazione e partecipazione dedicato ai giovani.

La prima tappa di UpStories in Tour si terrà martedì 7 luglio, alle ore 19:00, presso la Casa Comunale di Castel Campagnano (CE). Un appuntamento pensato per rimettere al centro il valore della provincia come spazio di possibilità, crescita e progettazione. Perché anche dai territori più piccoli possono nascere idee, percorsi e visioni capaci di trasformarsi in opportunità concrete per i giovani e per le comunità.

Lʼincontro sarà un momento di ascolto, dialogo e condivisione, in cui le nuove generazioni potranno essere protagoniste in prima persona, confrontandosi su temi come creatività, partecipazione, comunicazione, progettazione e valorizzazione del territorio. Lʼobiettivo è offrire ai ragazzi uno spazio costruito su misura per loro, in cui immaginare nuove opportunità, sviluppare competenze e dare forma alle proprie idee in un contesto giovane, aperto e collaborativo.