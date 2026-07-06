Ponte di Ercole chiuso, partiti i lavori: traffico a rischio caos per l’accesso al centro di Caserta

Caserta. Sono iniziati nel primo pomeriggio di oggi i lavori di manutenzione al Ponte di Ercole, uno dei principali collegamenti viari della città di Caserta.

L’intervento, disposto con apposita ordinanza comunale, della quale non è stato pubblicato ancora alcun avviso sulla pagina fb ufficiale del Comune per mettere la cittadinanza a conoscenza della situazione, ha comportato la chiusura al traffico veicolare dell’infrastruttura per consentire il ripristino e la sostituzione del sistema di ritenuta della chiave di volta, elemento fondamentale per la stabilità dell’arco.

La chiusura resterà in vigore fino al termine delle operazioni.

Il Ponte di Ercole, che fa parte del complesso monumentale della Reggia, negli anni è già stato interessato da interventi analoghi, resi necessari anche dai danni provocati dal transito di mezzi pesanti che hanno compromesso la struttura.

L’ordinanza prevede inoltre modifiche temporanee alla viabilità nelle strade limitrofe.

In particolare, è stata disposta la chiusura di via Camusso nel tratto compreso tra l’incrocio con via San Francesco e il ponte, oltre all’interdizione di via Santorio tra via Sardegna e il Ponte di Ercole.

Per agevolare la circolazione è stato istituito un senso unico su via Cupa d’Ercole.

L’avvio dei lavori coincide con un periodo di intenso afflusso di veicoli in città, anche per i concerti in programma alla Reggia di Caserta.

Un fattore che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione lungo Via Nazionale Appia, già interessata da rallentamenti nelle ore di punta, rendendo più difficoltoso l’accesso al centro cittadino.

Automobilisti e pendolari dovranno quindi fare i conti con inevitabili disagi e tempi di percorrenza più lunghi, almeno fino alla conclusione dell’intervento, che resta comunque necessario per garantire la sicurezza e la conservazione di una delle infrastrutture storiche più importanti della città.