L’11 e 12 aprile al Museo Provinciale Campano di Capua si terrà l’evento “Custodie del tempo: segreti, essenze, cure”. Un viaggio tra passato e presente, dove il benessere diventa racconto, esperienza, memoria. In occasione della Giornata Mondiale della Salute e del Benessere, il Museo Provinciale Campano in collaborazione con “Capua il Luogo della Lingua festival” apre le sue sale a un percorso immersivo e suggestivo, realizzato in collaborazione con Capua il luogo della lingua festival. L’11 e 12 aprile avrà luogo un itinerario guidato in movimento: un dialogo silenzioso con le opere, tra gesti antichi, pratiche di cura e simboli che ancora oggi parlano di noi. Sabato 11 aprile dalle 19 alle 21 le educatrici museali accompagneranno gli ospiti in un’esperienza intensa, arricchita dagli interventi coreografici di Arb Dance Company, per amplificare emozioni e suggestioni. A seguire, un viaggio nei sensi con l’azienda agricola Apollo e Dafne, tra essenze e saperi antichi: la lavanda e le sue proprietà tornano a raccontare pratiche di cura millenarie. Al termine dell’evento, il viaggio proseguirà con un momento di convivialità: il pubblico potrà degustare le eccellenze dei Vigneti Malaguti Anfora, trasformando il museo in uno spazio di incontro e piacere sensoriale, dove storia, danza e gusto si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Ingresso: 3 € Se partecipi anche all’evento dell’11, la lezione di yoga del 12 costa solo 1 euro. Prenotazione obbligatoria: 3520373767 Domenica 12 aprile dalle ore 9 il giardino pensile del museo diventerà spazio di ascolto e rigenerazione. Un momento dedicato al respiro, al corpo e alla consapevolezza, guidato da Mariaelisabetta Colella. Un’esperienza intima che ci ricorda: “TAT TVAM ASI” – tu sei quello. Per partecipare alla lezione di yoga è necessario indossare una tenuta ginnica, portare il proprio tappetino e una borraccia d’acqua. Un invito a lasciarsi attraversare dai sensi, a riscoprire il benessere come equilibrio tra ciò che siamo stati e ciò che stiamo diventando.