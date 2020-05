SESSA AURUNCA – Accusato di tentato omicidio G.S., uomo di 45 anni di Sessa Aurunca, nei confronti del cugino. Ricostruendo l’accaduto, il 45enne, nella prima serata del sabato scorso, si era recato presso l’abitazione del cugino. Per motivi futili, la discussione si è trasformata in una vera e propria lite e G.S., in preda all’ira, ha accoltellato il cugino. Attualmente, il cugino è ricoverato presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.