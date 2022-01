Caserta. La DAD continua a creare problemi , come se non bastasse ora a fare i capricci ci si e’ messa anche la linea Internet.

Secondo alcune segnalazioni, arrivate alla nostra redazione ,infatti ,alcuni bambini si sarebbero collegati per svolgere la loro lezione in didattica a distanza ma ,dall’ altra parte non c’erano insegnanti , gli stessi avrebbero avuto problemi di connessione per mancanza di linea internet .