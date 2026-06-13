Dai numeri di MONEYBALL ai Magnifici 7: la nuova sfida dei consorzi agroalimentari

Articolo di Salvatore Schiavone

Il decreto MASAF del 3 giugno 2026 di adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, punta su aggregazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori. Una riforma che riguarda produttori, ristoratori, consumatori e comunità locali

di S. Salvatore

Che cosa possono avere in comune una squadra di baseball americana, un gruppo di pistoleri del vecchio West e le eccellenze agroalimentari italiane? A prima vista, ben poco! Eppure, osservando le recenti novità introdotte dal Ministero dell’Agricoltura per i Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, il collegamento appare sorprendentemente chiaro. Per comprenderlo occorre partire da Moneyball, il celebre film del 2011 diretto da Bennett Miller e interpretato da Brad Pitt. La pellicola racconta la storia vera di Billy Beane, dirigente degli Oakland Athletics, una squadra con risorse economiche inferiori rispetto ai grandi club del baseball americano. Di fronte all’impossibilità di competere sul piano finanziario, Beane sceglie una strada diversa: cambiare il modo di organizzare la squadra. Non cerca i giocatori più famosi. Cerca un sistema più efficiente. Analizza dati, valorizza competenze sottovalutate e costruisce un modello innovativo capace di ottenere risultati impensabili. La lezione di Moneyball è semplice ma potente: il successo non dipende sempre dalle risorse disponibili, ma dalla capacità di organizzarle. È una lezione che sembra riecheggiare nel nuovo Decreto MASAF del 3 giugno 2026 dedicato ai Consorzi di tutela delle Indicazioni Geografiche.

Una riforma che guarda al futuro delle filiere

Per molti anni i Consorzi sono stati percepiti soprattutto come organismi incaricati di difendere i marchi DOP e IGP, vigilare contro le imitazioni e promuovere i prodotti sui mercati. La nuova normativa amplia questa visione. I Consorzi vengono chiamati a svolgere un ruolo più ampio, diventando veri e propri soggetti di coordinamento delle filiere agroalimentari. Non soltanto tutela, dunque, ma anche programmazione, sviluppo territoriale, promozione del turismo legato alle produzioni tipiche e sostegno alla sostenibilità. L’obiettivo è rafforzare il legame tra prodotto, impresa e territorio.

Più unione, meno frammentazione

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di favorire forme di aggregazione tra diverse Indicazioni Geografiche. In un contesto economico sempre più competitivo, la frammentazione rischia infatti di indebolire le realtà produttive più piccole. Mettere in rete competenze, servizi e strategie può consentire ai produttori di affrontare con maggiore forza le sfide del mercato globale. In altre parole, proprio come accade in Moneyball, il valore nasce dalla capacità di fare squadra.

La sostenibilità non è solo ambiente

Tra le novità del decreto emerge anche una visione più ampia della sostenibilità. Quando si parla di sostenibilità si pensa spesso esclusivamente all’ambiente. In realtà il concetto comprende almeno tre dimensioni strettamente collegate: sostenibilità e tutela dell’ambiente e delle risorse naturali; sostenibilità economica delle imprese; sostenibilità sociale delle comunità locali.

Una filiera agroalimentare è realmente sostenibile quando riesce a garantire qualità, reddito, occupazione e prospettive future per i territori nei quali opera. In questo senso, le produzioni DOP e IGP rappresentano molto più di semplici prodotti commerciali: costituiscono un patrimonio economico, culturale e identitario.

Il territorio come esperienza

Un’altra novità significativa riguarda il turismo delle Indicazioni Geografiche. Il prodotto tipico non è più soltanto qualcosa da acquistare o consumare. Diventa un racconto. Diventa esperienza.Diventa occasione per visitare luoghi, conoscere tradizioni, incontrare produttori e riscoprire comunità. L’enogastronomia si conferma così uno straordinario strumento di promozione territoriale, capace di generare valore economico e culturale. Per molte aree interne del Mezzogiorno e della Campania questa prospettiva rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo.

Cosa cambia per produttori, ristoratori e consumatori

Le nuove disposizioni possono tradursi in effetti concreti lungo tutta la filiera. I produttori possono beneficiare di una maggiore capacità organizzativa e di rappresentanza. I ristoratori e gli operatori Horeca possono contare su filiere più strutturate, iniziative promozionali condivise e nuove opportunità legate al turismo enogastronomico. I consumatori, infine, possono trarre vantaggio da una maggiore trasparenza, da controlli più efficaci e da una migliore valorizzazione dell’autenticità delle produzioni certificate.

Dai dati di Moneyball alla squadra de I magnifici sette

Se Moneyball rappresenta la metafora dell’organizzazione intelligente, la conclusione ideale di questa riforma richiama un altro celebre film: I magnifici sette. Concepito originariamente come un remake del film di Akira Kurosawa del 1954 “I sette samurai”, “I magnifici sette” (1960) divenne ben presto un successo grazie al suo cast meraviglioso, alla sua sceneggiatura intelligente ed alla splendida musica composta da Elmer Bernstein. Nel western del Regista John Sturges, uomini con esperienze e capacità differenti decidono di unirsi per difendere una comunità minacciata. Nessuno di loro sarebbe sufficiente da solo. Insieme, però, riescono a proteggere ciò che conta davvero.Anche la filosofia che ispira la nuova disciplina dei Consorzi sembra muoversi nella stessa direzione. Mettere insieme competenze, risorse e strategie per difendere non soltanto un marchio, ma un intero patrimonio fatto di prodotti, territori, tradizioni e lavoro. Perché nel mondo globale di oggi la vera sfida non è semplicemente produrre eccellenza. È riuscire a custodirla, valorizzarla e trasmetterla alle generazioni future. Ed è forse proprio questa la lezione comune che unisce il baseball di Moneyball, il coraggio collettivo de I magnifici sette e il futuro delle filiere agroalimentari italiane.

Disclaimer

L’autore precisa che le informazioni contenute nel presente articolo hanno finalità esclusivamente divulgative, giornalistiche e culturali e sono finalizzate all’analisi delle recenti evoluzioni normative riguardanti i Consorzi di tutela delle Indicazioni Geografiche (DOP e IGP) e le filiere agroalimentari italiane.

I contenuti non costituiscono parere legale, consulenza professionale, interpretazione autentica delle disposizioni normative citate né indicazioni operative per specifiche realtà aziendali. Le valutazioni espresse rappresentano esclusivamente riflessioni dell’autore sulle possibili implicazioni organizzative, economiche e territoriali derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

Per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nel testo, nonché per la valutazione di casi concreti riguardanti imprese, Consorzi di tutela, operatori del settore alimentare (OSA) o attività della ristorazione e dell’ospitalità, si raccomanda di rivolgersi a professionisti qualificati esperti in diritto agroalimentare, diritto amministrativo o consulenza aziendale.

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