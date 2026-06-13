Podio regionale per il Liceo “Don Gnocchi”. Premiati impegno e creatività

IL LICEO “DON GNOCCHI” DI MADDALONI SUL PODIO DELL’ECCELLENZA REGIONALE: CREATIVITÀ, IMPEGNO SOCIALE E SINERGIA CON IL TERRITORIO

Creatività che si fa impegno civile, radici culturali che sposano l’innovazione didattica, e una profonda sinergia con il territorio campano. Sono questi i pilastri su cui si basa il lavoro del Liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni, un polo formativo che, sotto la guida della Dirigente Scolastica Annamaria Lettieri, continua a collezionare significativi riconoscimenti.

Il punto di forza dell’istituto risiede nella sua offerta formativa: un mosaico di percorsi che abbraccia le Scienze Umane, l’Economico-Sociale, il Linguistico, il neonato indirizzo “Made in Italy” e il Liceo Artistico. Proprio la coralità e il dialogo tra questi diversi saperi permettono alla scuola di tradurre la didattica in cittadinanza attiva. Particolari riconoscimenti ha riscosso negli ultimi tempi il settore “Artistico” dell’Istituto.

Nell’ambito del concorso della Regione Campania “Inventa il tuo spot per una corretta alimentazione”, il “Don Gnocchi” è riuscito a posizionarsi tra i cinque finalisti assoluti su un parterre di ben 200 scuole partecipanti da tutto il territorio regionale. A conquistare il riconoscimento è stata la classe V A Artistica. Sotto la guida del professor Antonio Capuano, gli studenti hanno realizzato un breve video di forte impatto comunicativo, ispirato a “Respect“, lo storico spot della FIFA. Nel lavoro dei ragazzi, il concetto di “rispetto” si è declinato come rispetto per se stessi e per le norme della salute alimentare.

Il video è diventato un manifesto di inclusione e interculturalità: tanti studenti di diverse nazionalità convergono idealmente verso la Dieta Mediterranea, celebrata come patrimonio comune e come ponte tra i popoli. Il Mediterraneo viene così raccontato come il mare che unisce Europa, Asia e Africa, accomunando tutti in un unico abbraccio nutrizionale e culturale. Il valore del lavoro svolto è stato riconosciuto nel corso della visita ufficiale al liceo di un delegato della Regione Campania, che ha conferito una targa d’onore e gli attestati agli studenti, omaggiando la scuola anche con un simbolo d’eccellenza dell’enogastronomia locale: una bottiglia di olio pregiato campano.

I successi dell’Artistico sono proseguiti nella esclusiva cornice di Ravello, dove gli studenti sono stati premiati dal Rotary Club di Maddaloni – Valle di Sessuola. Coadiuvati dai docenti Giuliana Iannotti e Antonio Capuano, i ragazzi hanno realizzato due intensi video dedicati a temi cruciali della contemporaneità: la Pace e la Gentilezza. Per il pregio dei loro elaborati e per ilmerito artistico dimostrato, gli studenti hanno conseguito delle borse di studio, a testimonianza di come l’arte possa trasformarsi in un veicolo concreto di riscatto e valorizzazione del merito giovanile.

Il legame tra il “Don Gnocchi” e la comunità locale si è espresso anche nella collaborazione al progetto “Vivere il bullismo e il cyberbullismo con empatia”. L’iniziativa, promossa dai giovani della “Biblioteca Attiva” di Maddaloni con il patrocinio del Comune, ha visto il liceo operare come partner strategico.

I giovani creativi dell’istituto hanno messo il proprio talento grafico e comunicativo al servizio della legalità e della sensibilizzazione sociale, realizzando sia lo spot che il logo ufficiale dell’intera iniziativa.

A coronare questo ciclo di traguardi è stata la rilevanteperformance artistica e di moda intitolata “Community for Peace”, che ha visto protagonisti gli studenti dell’indirizzo Moda del Liceo Artistico. L’evento è andato in scena nell’ambito del Festival di arte e cultura “Ri-nascita”, svoltosi a Maddaloni tra il 29 maggio e il 5 giugno scorsi. Sotto la guida della professoressa Rosanna De Lucia, e sempre in stretta collaborazione con il professor Antonio Capuano, le studentesse e gli studenti hanno sfilato con abiti interamente realizzati da loro. La particolarità dell’opera? I tessuti, congiunti abilmente tra loro, andavano a comporre la bandiera della pace. Una sintesi perfetta di creatività, alta sartorialità, stile e profondo impegno sociale.