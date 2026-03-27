Dalla classe all’ospedale. Gli studenti all’AORN

Liceo “Manzoni” di Caserta: continua il percorso “Dalla classe al reparto”. Gli studenti del Liceo Biomedico Manzoni scoprono la realtà clinica dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano.

Il Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta consolida, quindi, il suo legame con il territorio e con la formazione d’eccellenza promuovendo l’incontro “Dalla classe al reparto: il primo passo dei futuri medici”, in programma il 28 marzo 2026 presso l’Azienda Ospedaliera casertana.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore Generale Gennaro Volpe, del Direttore Sanitario Vincenzo Giordano e del Direttore Amministrativo Chiara Di Biase, a testimonianza della forte sinergia tra il management ospedaliero e il mondo dell’istruzione.

A introdurre il percorso saranno il Dirigente Scolastico Adele Vairo, da sempre impegnata nel’ arricchimentoinnovativo della offerta formativa del prestigioso liceo casertano, e la dottoressa Alessandra Alfieri, neurochirurgo, che guiderà gli studenti nel passaggio dalla formazione teorica alla realtà ospedaliera.

A offrire una visione completa e multidisciplinare del sistema sanitario interverranno Arnolfo Petruzziello per il Dipartimento dei Servizi Sanitari, Sonia Raimondi per il Servizio immuno-trasfusionale, Paolo Calabrò per il Dipartimento Cardio-Vascolare, Matteo Conte per la Cardiologia a Direzione Universitaria, Giovanni Giordano per la Diagnostica per Immagini e Rita Greco per la Microbiologia e Virologia.

Il coordinamento dell’evento è affidato ad Alessandra Alfieri, affiancata dalle referenti del Liceo Biomedico Valentina Caso e Roberta Dosi, in una sinergia che conferma il Liceo Manzoni come un hub di riferimento capace di dialogare con le eccellenze del mondo scientififico e sanitario.