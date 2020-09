Dalla pratica sportiva arriva una cura per l’autismo/la nomina di Diana quale delegato per Castel Volturno

Castel Volturno – La corretta riabilitazione dei pazienti autistici nell’età evolutiva vede, nello sviluppo delle abilità psicomotorie, il supporto della pratica sportiva del pattinaggio a rotelle. L’ esperienza sul campo ha infatti mostrato che essa interviene sul sistema motorio, relazionale, motivazionale, cognitivo ed emotivo-comportamentale se viene considerata uno strumento educativo e formativo. Guardando a questa correlazione posta in rilievo da studi condotti di recente che hanno evidenziato quanto la pratica di questo sport sia in grado di rivelarsi una valida cura, giunge la nomina da parte della FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici – dell’ex consigliere comunale Cesare Diana, quale Delegato territoriale per la zona di Castel Volturno. Attivo da tanti anni non solo a livello locale per il suo impegno in qualità di volontario Caritas, si è da subito adoperato per offrire una speranza alle tante famiglie coinvolte. “L’ obiettivo – spiega Diana – è quello di dare un aiuto concreto ai minori con disturbi della Comunicazione e della Socializzazione, attraverso la pratica sportiva. Grazie a questo sport – che sarà praticato direttamente nel comune di appartenenza – i piccoli pazienti potranno imparare divertendosi. I ragazzi affetti da autismo – conclude – attraverso la fase ludica, avranno la possibilità di sviluppare capacità personali uniche e raggiungere importanti traguardi, con un appagamento fisico e mentale che favorirà l’integrazione, la socializzazione e passi verso un’indipendenza personale.”