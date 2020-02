Dalla Regione 200mila euro a Villa di Briano per la riqualificazione del centro storico sull’asse Zannini-Della Corte*

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Giovanni Zannini che aggiunge: “Con la recente legge finanziaria abbiamo sbloccato molti fondi per consentire ai comuni di avere le risorse necessarie per interventi improcrastinabili. Villa di Briano avrà 200 mila euro per la riqualificazione del centro storico”. Grande soddisfazione per il sindaco Luigi Della Corte che dichiara: “Ringraziamo la giunta De Luca e il Consigliere Zannini per questa importante opportunità di recupero di una parte del centro storico. La nostra comunità è grata dell’attenzione che la Regione ci sta riservando.”