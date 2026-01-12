Il 13 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso l’ITS Buonarroti-Aula Magna a Caserta si terrà una passeggiata nel Sistema Solare partendo da Caserta. Sarà un viaggio affascinante dalla Terra alla Luna, fino a Marte, tra scienza, futuro ed ecologia spaziale. A moderare l’evento con l’astrofisica di fama mondiale Dario Esposito, che ha conseguito la laurea in Biology of Extreme Environments all’Università di Napoli “Federico II” e coordinatore della società di astrobiologia. Sarà presentato il libro di Patrizia Caraveo “Ecologia Spaziale. Dalla Terra alla Luna a Marte”, con un dialogo aperto sul rapporto tra esplorazione spaziale, tecnologia e responsabilità verso il nostro pianeta. Un evento promosso con il contributo dell’Associazione Lattanino Cupolino, del Rotary Club Caserta Reggia e Rotary Club di Sessa Aurunca e delle realtà che credono nella divulgazione scientifica come strumento di crescita culturale. Seguirà osservazione in sicurezza del Sole con i telescopi del socio onorario dell’Associazione Lattanino Cupolino, Ing. Domenico Muscianese, nel parco dell’istituto. Ingresso libero, prenotazione consigliata a eventibuonarroti@gmail.com.