Ancora un pareggio per la Casertana. La squadra rossoblu’ non va oltre 1-1 in quel di Messina. Falchetti che giocano una gara così e così è vanno in svantaggio con autore rete di Anastasio ma viziato da un evidente fuorigioco. Falchetti che però dopo il gol sembrano scuotersi e dopo pochi minuti con un grande contropiede trovano il pareggio con Damian. Nel finale i falchetti rischiano anche di passare in vantaggio ma l’ex Fumagalli evita la vittoria dei rosso blu