D’amore, d’arme e di regine

Vincenzo Mazzarella – storico d’arte – ha oggi presentato il suo ultimo libro, “D’amore, d’arte e di Regine” stampato da Pacifico Editore, all’interno del centro acustico sita in via imposimato a Maddaloni.

L presentazione ha visto partecipare diverse persone tra le quali L’europarlamentare Valentino Grant, il giornalista nonché scrittore Fiore Marro, a moderare la dottoressa Giovanna Paolillo.

Il libro è un condensato di aneddotica storica – verificata – sui regnanti che hanno fatto la storia del Regno delle due Sicilia.

Per rendere ancora più accattivante la storia , qualora fosse possibile, lo scrittore si è avvalso di un espediente narrativo non di poco conto per seguire le vicende d’amore e cavalleresche delle regine di epoca borbonica.

Un libro che è una chicca per chi è appassionato del territorio meridionale tutto.