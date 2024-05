Data Felix, lunedì 3 giugno l’inaugurazione del Data Center Privato più grande della Campania

Caserta. È ormai prossima l’inaugurazione del nuovissimo Data Felix, il Data Center privato più grande della Campania. Si invita a parteciparvi presso la sede situata in Viale Enrico Mattei, a Caserta, dove l’azienda italiana costruisce data center edge e di prossimità nel Sud Italia.

Saranno presenti all’evento, che si terrà lunedì 3 giugno a partire dalle ore 11.00, il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, la Direttrice ASI Caserta, Raffaela Pignetti, e Alessandro Falco di Confindustria Caserta.

Un ambiente all’avanguardia, progettato per offrire la massima efficienza e sicurezza per tutte le esigenze di server dei clienti.

Con un totale di 1300 metri quadri, di cui 600 dedicati all’infrastruttura IT, la struttura dispone di due sale principali e uno spazio per oltre 220 rack.

Questo garantisce un ambiente ottimale per l’archiviazione e la gestione dei dati.

La posizione strategica di Data Felix, a soli 5 minuti dalle uscite autostradali di Caserta Nord e Sud, la rende facilmente accessibile da Napoli e dall’aeroporto di Capodichino, situati a 30 minuti di distanza.

“La nostra missione è fornire soluzioni data center all’avanguardia che soddisfino le esigenze di affidabilità, sicurezza e scalabilità delle aziende – ha dichiarato il CEO Massimo Accurso – ci impegniamo ad offrire un ambiente tecnologicamente avanzato, gestito da professionisti esperti e orientati al cliente, per garantire la continuità operativa e la protezione dei dati sensibili dei nostri clienti. Ci sforziamo di creare valore aggiunto per le imprese, promuovendo l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture digitali. Siamo determinati ad essere il principale punto di riferimento nel campo dei servizi data center in Campania e oltre. Vogliamo essere riconosciuti come il partner affidabile e innovativo che guida le imprese verso un futuro digitale sicuro e sostenibile”.

“Presso il nostro data center – dichiara il CIO Francesco Taurino – offriamo soluzioni su misura progettate per soddisfare le esigenze specifiche di aziende, operatori, partner IT e system integrator. Con una combinazione di servizi di cloud computing, hosting e colocation, e grazie a connettività ad alta velocità e sicurezza avanzata, supportiamo la trasformazione digitale e i carichi di lavoro più impegnativi.

Siamo consapevoli delle sfide uniche che i settori industriali e dei servizi affrontano, come la necessità di elevata affidabilità, sicurezza di sistemi e dati, e bassa latenza. Ed è per questi motivi che ci impegniamo a fornire un ambiente tecnologicamente avanzato e altamente sicuro, garantendo continuità operativa, protezione dei dati sensibili e supporto ai nuovi scenari come HPC e intelligenza artificiale”.