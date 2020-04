De Florio (Cisas): “Comune Caserta continua a “prestare” vigili ad altri enti”

CASERTA – Al Comune di Caserta continuano i prestiti di Vigili ad altri comuni, pur essendo l’organico del personale da tempo carente come viene sempre ribadito dalla Confederazione CISAS. “È ormai divenuto un grosso problema per tutti i Comuni della Provincia di Caserta, ad incominciare dal capoluogo, quello della carenza nei vari organici comunali. La Segreteria della Confederazione Cisas, più volte in passato, è intervenuta per segnalare la necessità di potenziare gli organici della Polizia locale, ormai ridotti all’osso, causa anche i pensionamenti e le mancate nuove assunzioni.

Proprio in questi giorni, il Segretario Regionale della Cisas, Mario De Florio, ha dovuto registrare le lamentele dei vari sindaci sulla carenza dei Vigili Urbani. “Sono sempre più numerosi e gravosi gli impegni che incombono sulla categoria dei Vigili” – ha affermato De Florio – “e, nella fattispecie, al Comune di Caserta, dove, a causa della pandemia di COVID-19, non riescono a far rispettare al meglio il “divieto di uscire di casa” come previsto dai D.P.C.M. emessi dal Presidente del Consiglio sin dall’insorgere dell’emergenza epidemiologica.

Infatti” – ha aggiunto Mario De Florio, Segretario Generale della CISAS – “numerose sono le segnalazioni pervenute allo Sportello del Cittadino Cisas da parte di residenti e da dipendenti comunali, anche Vigili Urbani. C’è il grave problema relativo al “prestito” del personale del Comando della Polizia Municipale presso altri enti. Voglio sottolineare” – ha proseguito il sindacalista casertano – “il distacco, dopo quello del Comune di Castel Morrone, di un altro Vigile Urbano prestato al Comune di Falciano del Massico, nonostante che i vigili di Caserta siano al di sotto dell’organico previsto.

La Cisas” – ha concluso De Florio – “gira le domande all’Amministrazione comunale facendo presente che i casertani pagano i Tributi per avere i servizi dovuti non i disservizi procurati”.