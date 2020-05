De Florio (Cisas): “Statuto dei Lavoratori, celebrato il 20 maggio con l’unico presente allo storico evento”

CASERTA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dalla Segreteria regionale del Sindacato CISAS che ha voluto ricordare l’anniversario del cinquantennale della firma dello Storico Statuto dei Lavoratori: “Un significato particolare ha assunto la giornata del 20 Maggio 1970, celebrata presso la sede Cisas con la presenza dell’unico dirigente sindacale dell’epoca ed ancora vivente, dopo 50 anni dal famoso incontro col ministro Brodolini.

Il 20 Maggio 1970, a Roma, nello studio del ministro Brodolini, erano presenti i Segretari Provinciali delle Organizzazioni Sindacali più rappresentativi della provincia di Caserta: Livio Del Prete, Salvatore Caristo, Antonio Piccolo e Mario De Florio, i quali si erano recati ancora una volta al Ministero del Lavoro al fine di ottenere la Cassa Integrazione per lo stabilimento Saint Gobain di Caserta, che dava lavoro a circa 1000 operai. Cassa integrazione, all’epoca, difficile ad ottenersi.

Quel giorno, mentre i dirigenti sindacali illustravano al ministro la situazione di crisi dello stabilimento Saint Gobain, entrò – contentissimo e di corsa – il segretario del ministro, prof. Giugni, che – ad alta voce – esclamò che il Parlamento aveva approvato, proprio in quel momento, la Legge n. 300, in seguito conosciuta come lo Statuto dei Lavoratori.

Un grande e collettivo abbraccio fra tutti i presenti suggellò quell’incontro e ripagò i dirigenti sindacali del doversi recare a Roma continuamente.

Quella giornata si chiuse anche con la promessa di concedere la CIG allo stabilimento casertano, che così poté operare ancora per qualche anno. Negli anni successivi, tutti i protagonisti di quella famosa giornata sono scomparsi, tranne il dirigente sindacale Mario De Florio (v. foto), che li ricorda con l’amicizia e la stima di sempre. F.to Mario De Florio – Segretario Regionale Cisas”.