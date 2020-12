DE LUCA , IN CAMPANIA A NATALE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNE E LA VENDITA DI ALCOLICI

Come ogni venerdì il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, fa il punto della situazione sull’epidemia e sulle misure da adottare per il periodo Natalizio.

“Linea della prevenzione o linea della rincorsa al contagio?” Esordisce De Luca dicendo, servono misure prese per tempo non all’ultim’ora , non abbiamo ancora misure definitive nel momento in cui vi sto parlando. Il governo si sta preparando ad adottare la linea delle mezze misure.

Bloccheremo la mobilità tra comuni e vieteremo vendita di alcolici, l’ordinanza della Regione Campania è in preparazione.

Dunque la Regione Campania è pronta a varare una ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai comuni con meno di 5.000 abitanti.

Le dichiarazioni di De Luca “ In questi giorni ho visto un dibattito allucinante: se si prendono misure non si possono avere 300 deroghe, come quelle sui Comuni sotto i 5.000 abitanti, sul pranzo di Natale ospitando due familiari non residenti. Quando sento queste cose c’è da indignarsi, chi controlla se arrivano due familiari o tre, quattro, cinque? Non ci sarà mobilità in Campania. Faremo questo fine settimana anche un’ordinanza per il blocco della vendita e consumo di alcolici e di qualunque genere di consumo in pubblico. In questo quadro resta sempre decisivo il senso responsabilità di ogni cittadino, questa è la misura decisiva per far fronte al Covid.”

Continua De Luca , oggi la Campania non è più nei titoli dei giornali, ma abbiamo combattuto a mani nude . Sapete quanti medici sono arrivati in Campania? Ventitré. E gli anestesisti dopo i bandi e le disponibilità? Un anestesista, uno solo, ha preso servizio in Campania. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con le nostre forze e grazie all’impegno del personale sanitario della nostra regione” attacca De Luca, nel mirino c’è il bando della Protezione civile.