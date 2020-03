Della Peruta: “Istituire tavolo di crisi permanente gestione trasparente fondi governativi e attività da condividere

SAN NICOLA LA STRADA – Riceviamo e pubblichiamo l’istanza che il Consigliere comunale Raffaele Della Peruta sta protocollando rivolta al Sindaco per l’istituzione di un tavolo di crisi permanente per attività da condividere e per una più trasparente gestione dei fondi governativi: “Alla c.a. del Sindaco della Città di San Nicola la Strada Avv. Vito Marotta. Oggetto: invito istituzione tavolo di crisi permanente – pandemia coronavirus. Gentile Sig. Sindaco, l’emergenza pandemica ormai diffusa su tutta la Terra, sta angosciando intere comunità, inclusa la nostra.

Tale angoscia, ovviamente, erompe da una serie di valutazioni e riflessioni naturalmente inevitabili, legate alla facilità del contagio, all’approvvigionamento delle mascherine, alla preoccupazione per la salute degli anziani e delle persone con oggettive fragilità ancor più esposte, alla mancanza di un vaccino.

Tutto ciò sta perdurando nel tempo e le previsioni per un ritorno alla piena normalità non possono essere concepite se non con estrema prudenza. La disposizione della chiusura delle tante attività c.d. “non essenziali” è certamente il primo passo da ossequiare per determinare una inversione di rotta della curva del contagio.

Tuttavia, è inevitabile che dall’emergenza sanitaria si sta passando, o forse si è già passati, ad una vera e propria emergenza sociale ed economica senza precedenti. Le persone in difficoltà sono davvero tantissime ed in aumento, si pensi a tutte le P.IVA, ai lavoratori che non possono espletare alcuna funzione con le modalità smart working, ai ristoratori e bar, a quelle persone meno fortunate che purtroppo a tutt’oggi vivono di espedienti (e Lei sa bene che sono una folta rappresentanza).

Gli aiuti governativi sono realmente risicati affinché possano essere percepiti da tutti i cittadini indistintamente, i livelli di bisogno sono momentaneamente diversi e per questo è sacrosanto rivolgerli ai più bisognosi da identificare con la massima attenzione e trasparenza.

Pertanto, in un clima di piena collaborazione, Le chiedo di convocare già nelle prossime ore, se lo riterrà opportuno, un tavolo di crisi permanente per lo studio di ulteriori provvedimenti da porre in essere in ossequio al DPCM del 28 marzo u.s. nonché per la gestione degli aiuti economici di cui all’Ord. N. 658 della Protezione Civile.

Confido nella positiva presa in considerazione della medesima istanza atteso che la collaborazione unanime tra amministratori, tutti rappresentanti diretti della cittadinanza, possa favorire una migliore diffusione delle informazioni anche nella fase distributiva dei buoni alimentari o di altri aiuti, evitando strumentalizzazioni e creando l’effetto sinergia in ausilio alle attività già egregiamente poste in essere dal Comando di Polizia Municipale e dal locale nucleo di Protezione Civile.

Non c’è tempo da perdere, credo che rispetto a questa indefinibile emergenza la Città voglia vederci tutti dallo stesso lato, uniti responsabilmente di fronte ad un nemico comune. Certo della Sua sensibilità. Il consigliere comunale Raffaele della Peruta”.