DE LUCA LIVE. Da domani i pagamenti per oltre 20mila professionisti

Napoli.“La nostra regione è entrata in una fase che potremmo definire la Campania verso la normalità, verso la ripresa”. Lo ha detto nella consueta diretta Facebook il governatore Vincenzo De Luca.

Queste le parole del governatore.

“Non si perde un minuto di tempo per agevolare la ripresa economica, ma procedendo in modo da evitare che tutto quello che si apre non si debba chiudere tra due settimane”, ha aggiunto, facendo il punto sul piano economico-sociale approvato dalla Regione per sostenere diverse fasce della popolazione.

Per quanto riguarda i pagamenti, finora sono stati emessi oltre 4.500 mandati di pagamento, con un bonus di 2mila euro, per le micro-imprese, e 2.300 per i professionisti (bonus di mille euro). Da domani partono i pagamenti per altri 20mila lavoratori autonomi e professionisti.Abbiamo fatto i mandati di pagamento per 3.300 professionisti (molti geometri). Da metà maggio pagheremo i contributi per gli studenti universitari. Nei prossimi giorni avremo diversi incontri con varie categorie professionali ma le indicazione le stabilisce il governo.Sabato 9 con il mondo dello sport, lunedì con balneari e acconciatori. La Campania è entrata in una fase che potremmo definire verso la normalità. Non perdere tempo e dare contributi, faremo un accordo in settimana con Inps per le pensioni al minimo. Dobbiamo favorire la ripresa e l’economia per non chiudere tra due settimane. Grande apertura e aiuto ma facendo in modo che le cose che apriamo non dobbiamo chiuderle”.

“Questa settimana faremo l’accordo con l’Inps per i pensionati al minimo” ha detto in riferimento al piano socio-economico varato da Palazzo Santa Lucia che prevede per i pensionati al minimo della Campania una integrazione delle mensilità di aprile e maggio a mille euro. “Da metà maggio – ha aggiunto De Luca – pagheremo i contributi per gli studenti universitari con l’Adisurc”.

La Regione Campania è la prima in Italia per aiuti anti-crisi (908 milioni) e ora è pronta a stanziare altre misure economiche per fare fronte all’emergenza coronavirus. In conferenza stampa Vincenzo De Luca ha spiegato quali saranno le iniziative messe in campo per portare la nostra Regione verso la normalità.

“Eravamo estremamente preoccupati che arrivasse qualche focolaio, grazie a Dio la situazione è sotto controllo. Abbiamo fatto controlli su 2 mila persone arrivate in Campania, 15 persone con temperature superiore a 37,5, abbiamo fatto 320 test rapidi. 19 tamponi con situazioni delicate, 17 sono negativi e siamo in attesa di altri due tamponi. Presso le Asl si sono autodenunciate 600 persone e ora sono in isolamento. Cercheremo di fare i tamponi a quelli messi in isolamento domiciliare e ridurre i tempi. Per i controlli in atto proseguiremo anche nei prossimi giorni, manterremo i controlli per una settimana alle stazioni ferroviarie ad Aversa, Caserta, Villa Literno, Napoli, Salerno e Benevento. Ai caselli autostradali a Napoli Nord, Caserta Nord/Sud, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Avellino, Baiano, Benevento, Mercato San Severino, Grottaminarda e l’aeroporto di Capodichino. Da lunedì sono consentiti gli ingressi nelle isole. Ci saranno controlli sui migranti che riprendono a lavorare ma è un’idiozia quella detta da qualche politico. Non possiamo rilassarci neanche per una settimana e mezza giornata, se facciamo questi controlli ossessivi siamo tutti più tranquilli. In Campania l’uso della mascherina è obbligatorio”.

Adozione di misure precauzionali.

– L’attività di toelettatura dei cani e altri animali domestici è consentita, previa prenotazione.

– In riscontro alla richieste pervenute, è stata prevista, per tutto il territorio regionale della Campania, la possibilità di esercitare l’attività di ricerca e raccolta del tartufo in campagna, senza limiti di orario.

– In merito al Piano Socio Economico, si conferma che anche i titolari di autoscuole possono partecipare ai previsti bandi.