Skin care e benessere gratutito al Glow Bar

C’è una teoria che d’estate diventa ancora più vera: quando ci si sente bene, si vede. Con questa filosofia il Centro Commerciale Campania presenta “Glow Bar – Summer Edition”, l’evento esclusivo dedicato al benessere e alla cura della pelle che si terrà il 23 e 24 luglio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, in Piazza Campania.

L’appuntamento, nato dalla collaborazione speciale tra i punti vendita Lush e Toastiamo, offrirà ai partecipanti un percorso skincare completo, interattivo e totalmente gratuito, pensato per regalare un momento di puro relax e scoperta nel cuore della stagione estiva.

Il workshop sarà suddiviso in due momenti chiave focalizzati sulla salute della pelle:

• “Scopri il tuo microbioma”: un laboratorio pratico firmato Lush. Sotto la guida degli esperti, i partecipanti impareranno a conoscere l’importanza del microbioma cutaneo e realizzeranno con le proprie mani il celebre detergente fresco Angels On Bare Skin, che potrà poi essere portato a casa.

• “Rinfresca la tua pelle”: Una sessione di consulenza skincare personalizzata per individuare la perfetta beauty routine estiva, adatta alle esigenze di ogni tipo di pelle.

Ad accompagnare questo viaggio nel benessere ci sarà il brand Toastiamo, che delizierà i presenti con tre speciali centrifughe wellness create appositamente per l’evento, pensate per nutrire la pelle dall’interno: Glow Queen (illuminante), Tropical Skin (idratante) e Detox Baby (riequilibrante).

Non mancherà l’intrattenimento social: all’interno dello spazio sarà allestito il Glow Mirror, l’angolo più instagrammabile dell’evento, dove immortalare il proprio “summer glow” e condividere i ricordi più belli sui social.

Modalità di partecipazione

L’attività è completamente gratuita, ma i posti sono limitati: ogni workshop è riservato a un massimo di 40 partecipanti per garantire un’esperienza intima e personalizzata.

Per partecipare è necessario scaricare l’app IO&CAMPANIA e prenotarsi presso l’Infopoint in Piazza Centrale.