Denunciate due donne di Mondragone per la violazione del decreto ministeriale

MONDRAGONE – Presi duri provvedimenti nei confronti delle due donne di Mondragone che, pochi giorni fa, sono state fermate delle forze dell’ordine. Ricordando brevemente l’accaduto, le due donne, di nazionalità rumena, sono state fermate mentre erano a piedi e stavano percorrendo un tratto dell’Appia. Le forze dell’ordine, sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale per ridurre il contagio COVID-19, hanno chiesto alle donne le giustificazioni dovute. Le donne non hanno dato una risposta adeguata, sfuggendo alle diverse domande poste dagli agenti. Scattata immediatamente le denunce per le due donne.